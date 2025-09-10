Detallamos a continuación ofertas de Clases Particulares en Belgrano y Alrededores.
- PROFESORA PATRICIA ABBODANZA: Clases de todas las materias en la zona de Belgrano y Colegiales. Escuela Primaria y Secundaria. Para más información la pueden contactar por WhatsApp al 11 5895 3800.
- TRASTORNOS DE LA LECTOESCRITURA: También conocidos como dislexia u otras dificultades de aprendizaje. Con el apoyo adecuado, los avances son posibles y notables. Los invitamos a escribirnos a: consultas.centrodecapacitación@gmail.com o por WhatsApp: 11-8063-1001 (Solo Mensajes).
- CLASES DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES: Uso de Celular. Para más información sobre las clases de computación para Adultos Mayores pueden visitar la Web: www.mayoresydigitales.com o comunicarse con Johanna por WhatsApp al: 11 5706 9970.
- CLASES DE COMPUTACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Notebooks, celulares, tabletas. Clases personalizadas para adultos y adultos mayores, para mejorar sus habilidades digitales para el trabajo y la vida personal. También brindamos talleres para docentes: Uso de herramientas de inteligencia artificial para potenciar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para más información sobre las clases de computación y nuevas tecnologías pueden consultar por Email: educacion.digital.creativa@gmail.com o por WhatsApp al 11-6580-7610.
- CLASES PARTICULARES: Primario, Secundario, CBC. Podés contactar a Silvina por WhatsApp: 11-5014-0347.
