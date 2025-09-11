Mi Belgrano

Sep 11, 2025
Abogados en Belgrano

Si buscás los abogados en Belgrano y alrededores, los podés encontrar en este listado. Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

  • DR. NICOLÁS CORBETTO: Contratos, sociedades, trámites IGJ, alimentos, régimenes de comunicación, sucesiones y divorcios. Lo pueden contactar por Email: nrcorbetto@hotmail.com o por WhatsApp: 9 236 4657635.
  • DRA. BELMARTINO & DELLAVECCHIA: ESTUDIO JURÍDICO Dras. Belmartino & Della Vecchia. Matrícula CPACF To 58 Fo 209. ATENCIÓN TELEFÓNICA: 11 4538 8636. Atención presencial jueves de 15 a 18 horas en La Pampa 2029 Local 17 Gal. Beldomus (Belgrano). CIVIL: SUCESIONES – CONTRATOS – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES – ALQUILERES – DESALOJOS – COBROS EXPENSAS. LABORAL: DESPIDOS – ART.

