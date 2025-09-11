Este 11 de septiembre, en el día del maestro, no podíamos dejar de recordar a Alfredo Bravo. Nació el 30 de abril de 1925 en la Ciudad de Buenos Aires y falleció el 26 de mayo de 2003. Se desempeñó como director en la Escuela N° 3 del Distrito Escolar 10 “Esteban Echeverría”, ubicada en Moldes 1858, entre Sucre y La Pampa, en el barrio de Belgrano. En su homenaje, en el año 2003 se colocó un mural en el frente de la escuela que fue realizado por el “Taller de Murales del Colegio de la Ciudad” (Pintura: Marina Carini, Diseño: Ayelén Tamer).
Celebración
En recuerdo del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento, este jueves 11 de setiembre a las 18:30 horas en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079), se realizará la celebración del Día del Maestro en recuerdo del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento. Lo harán teniendo como eje central de reflexión la obra del historiador Félix Luna “Sarmiento y sus fantasmas”: primero mediante una charla a cargo del doctor José Emilio Burucúa y, luego, con una representación escenificada de dos fragmentos del libro. La entrada es gratuita pero la capacidad de sala es limitada. (El ingreso se realiza por orden de llegada).
