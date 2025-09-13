Entre los muros en el Museo Sarmiento

Los domingos de septiembre se realizará el ciclo de cine Educando al Soberano en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Este domingo 14 de septiembre a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Entre los muros, una película francesa de 2008, dirigida por Laurent Cantet.
La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sinópsis
Está basada en la novela en la que François Bégaudeau aborda sus experiencias como profesor en una escuela secundaria del distrito 20 de París, cuyos alumnos tienen orígenes culturales y nacionales diversos. Bégaudeau se interpreta a sí mismo en el film en el papel de un joven profesor de lengua francesa en un instituto conflictivo, situado en un barrio marginal, donde las grandes diferencias culturales y sociales chocan violentamente en las aulas, que no son más que un microcosmos de la Francia contemporánea.
