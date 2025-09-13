Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Cine gratis Museos

Entre los muros en el Museo Sarmiento

Sep 13, 2025 #Ciclo de Cine, #Cine, #Entrada Gratuita, #Museo, #Museo Sarmiento
Entre los muros en el Museo Sarmiento

Los domingos de septiembre se realizará el ciclo de cine Educando al Soberano en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Este domingo 14 de septiembre a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Entre los muros, una película francesa de 2008, dirigida por Laurent Cantet.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función. 

Sinópsis

Está basada en la novela en la que François Bégaudeau aborda sus experiencias como profesor en una escuela secundaria del distrito 20 de París, cuyos alumnos tienen orígenes culturales y nacionales diversos. Bégaudeau se interpreta a sí mismo en el film en el papel de un joven profesor de lengua francesa en un instituto conflictivo, situado en un barrio marginal, donde las grandes diferencias culturales y sociales chocan violentamente en las aulas, que no son más que un microcosmos de la Francia contemporánea.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Entre los muros en el Museo Sarmiento”

Entrada relacionada

Ladrón de motos en Saavedra

En el día del maestro

Alerta por sus mascotas

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

Entre los muros en el Museo Sarmiento

13 septiembre, 2025 admin
Archivo Policiales Saavedra

Ladrón de motos en Saavedra

12 septiembre, 2025 admin
Archivo Educación

En el día del maestro

11 septiembre, 2025 admin
Abogados Clasificados Consorcios Profesionales

Abogados en Belgrano y alrededores

11 septiembre, 2025 admin