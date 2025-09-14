El sábado 13 de septiembre de 2025, cerca de las 10 de la mañana, una mujer de 80 años falleció en el Metrobus Cabildo. El incidente vial se produjo en la Av. Cabildo cerca de la intersección con Roosevelt, en el barrio de Belgrano. La víctima fue atropellada por un colectivo de la Línea 60 a escasos metros de la senda peatonal y en las inmediaciones del carril exclusivo del Metrobus.

Personal del SAME, asistió a la víctima que lamentablemente no pudo ser reanimada. Murió en el acto y el deceso fue constatado en el mismo sitio del accidente. El chofer del colectivo que terminó con el vidrio astillado, estaba en estado de shock. Sufrió una crisis nerviosa y recibió atención médica.

Mientras se desarrollaban las pericias de la Policía Científica, para establecer las causas del hecho, se interrumpió la circulación en el carril del Metrobus. Además, se desplegó una carpa para cubrir el cuerpo de la víctima. La fiscalía dispuso el análisis de las cámaras de seguridad, así como la declaración de testigos presenciales.

