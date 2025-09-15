En el ranking de los reclamos que más recibimos, “El drama de los contenedores” está ubicado en los primeros puestos. Detallamos, a continuación, algunas de las quejas recibidas.

“Creo que Belgrano está colapsado. La cantidad de contenedores no es suficiente. Sumado a esto, hay mucha gente que saca la basura en cualquier horario. Así queda todo tirado, como se puede apreciar en la foto que saqué en Av. Congreso al 2300, entre Av. Cabildo y Vuelta de Obligado”.

“En Quesada y Arcos, alguien puso el contenedor sobre la vereda. Suele pasar esto cada vez que hay partido en River. ¿Lo harán los trapitos para liberar un espacio para estacionar?”.

“Céspedes al 2400, casi Ciudad de la Paz. Quién sabe hace cuántos días está así, un desastre”.

“¿Por qué dejan los contenedores lejos del cordón en Cuba al 1700? Los camiones tienen mecanismos para ajustar el lugar en donde bajan el contenedor pero ni se molestan en acomodarlos, donde cae, lo dejan. No importa si está en el medio de la calle o pegado al cordón y no se puede accionar el pedal”.

