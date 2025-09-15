Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Buenos Aires MBMC Noticias

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Septiembre 2025

Sep 15, 2025 #buenos aires, #Ciudad, #Ciudad de Buenos Aires, #Noticias
Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Septiembre 2025

El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Se puede leer desde esta Página Web o recibir por Email o WhatsApp. Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Septiembre 2025 lo podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc9.pdf

En este número: Puestos abandonados. Galerías porteñas. Choques en la ciudad. Biblioteca Digital. Frentes vandalizados. Basura en las calles. Veredas en CABA. Espectáculos.

Si querés recibir todos los meses por Email el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad podés enviarnos un Email a: mibuenosairesmiciudad@gmail.com o suscribirte a nuestro Grupo en Google desde la siguiente Web: https://groups.google.com/u/2/g/mibuenosairesmiciudad

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Septiembre 2025

Entrada relacionada

Diario Mi Belgrano de Septiembre de 2025

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Agosto 2025

Diario Mi Belgrano de Agosto de 2025

Te has perdido

Archivo Basura Correo de Lectores

El drama de los contenedores

15 septiembre, 2025 admin
Buenos Aires MBMC Noticias

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Septiembre 2025

15 septiembre, 2025 admin
Archivo Av. Cabildo Belgrano Choque Colectivos Tránsito

Falleció en el Metrobus Cabildo

14 septiembre, 2025 admin
Archivo Cine gratis Museos

Entre los muros en el Museo Sarmiento

13 septiembre, 2025 admin