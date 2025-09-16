La efectividad del email marketing

El SEO está cada vez más difícil. El tráfico orgánico se reduce drásticamente a causa de los resultados de la Inteligencia Artificial. El SEM es cada vez más caro y automatizado, sin trasparencia. Las Redes Sociales muchas veces resultan ineficientes, si no se invierte una considerable suma.

Sin embargo, el email marketing sigue siendo económico, rentable, sencillo y muy eficaz con métricas y resultados tangibles. Y además de eso, es totalmente gestionable por el usuario, de forma transparente. Está especialmente enfocado a negocios que necesiten enviar grandes volúmenes de Email.

Una buena opción

Mailrelay es una buena opción para realizar Email Marketing. Tiene las siguientes ventajas:

Permite crear una cuenta y enviar hasta 80.000 emails en forma gratuita en cada mes, a unos 20.000 contactos.

Tiene un soporte al cliente muy útil y multilingüe, que está disponible incluso con el plan gratuito (teléfono, chat, tickets).

Incluye automatización y pruebas A/B esenciales (series de bienvenida, de goteo, respuestas automáticas) con segmentación y personalización funcionales a través de campos personalizados.

Brinda informes en tiempo real con mapas de clics/mapas de calor y análisis básicos para optimizar el retorno de la inversión (ROI).

Existen rutas de integración (plugin de WordPress, API REST) e importación/eliminación de duplicados sencilla para listas grandes.

Ofrece una solución de automatización sencilla y fácil de utilizar, ideal para empresas que no requieren complejas soluciones de automatismos.

El Panel (UI) es sencillo y fácil de utilizar. Además, cuenta con un editor de boletines con funciones de redacción IA.

La capacidad de entrega y la fiabilidad, es lo que lo convierte en una opción sólida y rentable.

Ventajas de Mailrelay

Se pueden importar fácilmente los contactos de email desde un archivo CSV, o simplemente pegarlos en el campo de importación. Incluso se puede importar la lista de emails desde Mailchimp si se está buscando una alternativa a Mailchimp, más económica y con soporte de verdad.

Mailrelay es una herramienta de email marketing que dispone de un editor muy sencillo que permite arrastrar y soltar. También se pueden subir diseños de Newsletter creados con HTML. Ambas opciones son fáciles e intuitivas, pero si aún se quiere ahorrar más tiempo, es posible utilizar las funciones IA del editor para crear una plantilla básica.

Se puede programar una fecha y hora para el envío del mailing, lo que mejor se ajuste a la estrategia de email marketing. Si se sabes que los clientes abren los emails por la noche, se programas el boletín y listo. También admite realizar pruebas A/B con asuntos o remitentes diferentes para comprobar cual funciona mejor.

En el marketing digital, las estadísticas no son opcionales, son esenciales. Con Mailrelay, se obtiene acceso a un análisis detallado que permite entender el rendimiento de los correos y ajustar la estrategia para maximizar los resultados. La tasa de apertura, la tasa de clics, marcas de spam, enlaces en los que más se han hecho clic y mucho más para así analizar el resultado de los envíos.