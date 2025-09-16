Este miércoles 17 de septiembre de 2025, habrá un servicio especial de la línea D del subte, con el objetivo de colaborar en la desconcentración del partido de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Monumental. La estación Congreso de Tucumán estará abierta hasta las 1 AM. Habrá cuatro estaciones abiertas para el descenso de pasajeros (Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio), seleccionadas estratégicamente en función del flujo de pasajeros estimados y la conectividad con otros medios de transporte.
Esta iniciativa busca reducir la dependencia del transporte privado y promover un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas. La extensión horaria del Subte empezó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido al éxito de la flexibilidad horaria, se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de desconcentración en partidos disputados en la cancha de River y en el marco de recitales como Buenos Aires Trap, Los Piojos, La Renga y Green Day.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “La estación Congreso de Tucumán estará abierta hasta las 1 AM”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.