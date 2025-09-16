Este miércoles 17 de septiembre de 2025, habrá un servicio especial de la línea D del subte, con el objetivo de colaborar en la desconcentración del partido de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Monumental. La estación Congreso de Tucumán estará abierta hasta las 1 AM. Habrá cuatro estaciones abiertas para el descenso de pasajeros (Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio), seleccionadas estratégicamente en función del flujo de pasajeros estimados y la conectividad con otros medios de transporte.

Esta iniciativa busca reducir la dependencia del transporte privado y promover un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas. La extensión horaria del Subte empezó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido al éxito de la flexibilidad horaria, se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de desconcentración en partidos disputados en la cancha de River y en el marco de recitales como Buenos Aires Trap, Los Piojos, La Renga y Green Day.

