En el barrio de Belgrano y alrededores, lamentablemente, es muy común ver autos con los vidrios rotos. Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “Un delincuente rompió el vidrio de un auto en Pedro Rivera y Vidal. Quedó detenido”.
Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) comentaron lo siguiente:
- Se necesita más patrullaje.
- Antes se veían más policías en las calles. Los vecinos conocían a los efectivos. Ahora los cambian permanentemente.
- El problema es que la policía detiene a los delincuentes y la justicia los libera.
- Esto pasa todos los días por el barrio.
- La semana pasada le partieron el vidrio y le forzaron la puerta a una camioneta en Rivera y Conde.
