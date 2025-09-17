En el barrio de Belgrano y alrededores, lamentablemente, es muy común ver autos con los vidrios rotos. Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “Un delincuente rompió el vidrio de un auto en Pedro Rivera y Vidal. Quedó detenido”.



Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) comentaron lo siguiente:

Se necesita más patrullaje.

Antes se veían más policías en las calles. Los vecinos conocían a los efectivos. Ahora los cambian permanentemente.

El problema es que la policía detiene a los delincuentes y la justicia los libera.

Esto pasa todos los días por el barrio.

La semana pasada le partieron el vidrio y le forzaron la puerta a una camioneta en Rivera y Conde.

