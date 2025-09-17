¿Querés ir a comer?: Buscá un lugar en la sección «Restaurants en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón)» de Mi Belgrano.

Algunas opciones recomendables:

EL CASERÓN DE LOS AMIGOS: Abre de lunes a domingo de 11:30 a 15:30 horas para el almuerzo, y de 19:30 a 23:00 horas para la cena. Está ubicado en Bucarelli 2887 (Villa Urquiza). Los pueden contactar por Teléfono: 4-748-8045, por Instagram: @caserondelosamigos o por WhatsApp: 11-3071-1855.

GRAN PARRILLA CRAMER: Av. Ricardo Balbin 2782. Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas. Comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.



Si tenés un restaurant y querés que aparezca en esta sección, comunicate con nosotros por Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp: 11-4409-3466.

