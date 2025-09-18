Los dueños de autos estacionados en la vía pública y los peatones distraídos, son víctimas de los delincuentes que se dedican a robar en Triunvirato. Relatamos, a continuación, tres episodios ocurridos días atrás.

Robar en Triunvirato – Episodio I

Personal ciclista de la Comisaria Vecinal 12C afectado a recorridas preventivas en el centro comercial de la Av. Triunvirato, advirtió la presencia de un hombre que caminaba y se apoyaba sobre los autos estacionados en el lugar. En función de ello, comenzó a realizar un seguimiento pasivo constatando que accionaba las manijas de las puertas de los automotores, a la vez que poseía un auricular colocado. En consecuencia, se procedió a su inmediata detención, comprobando que tenía oculto en su ropa un handy portátil, utilizado habitualmente para inhibir la señal de los cierres centralizados de los vehículos. El detenido tenía un registro anterior por robo y quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia”.

Episodio II

Personal ciclista de la Comisaria Vecinal 12C, efectuando patrullaje preventivo en la zona de Triunvirato y Juramento detectó la presencia de varios hombres que caminaban entre los autos estacionados y al advertir la presencia policial intentaron evadirse ingresando a la boca del subte de la línea B. En consecuencia, se procedió a su inmediata detención, tratándose de 3 mayores y 2 menores de edad, los cuales tenían entre sus prendas ocultos 3 teléfonos celulares los cuales no podían justificar, a la vez que desconocían el patrón de desbloqueo. Asimismo, se constató que algunos de ellos poseían dos mudas de ropa, una sobre la otra, siendo ello una característica típica para la comisión de hechos bajo la modalidad punga. Los detenidos mayores quedaron detenidos en la Dependencia Policial. Los menores fueron trasladados a Instituto de Menores, quedando todos a disposición de la Justicia.

Episodio III

En Av. Triunvirato al 4800. Un oficial fue alertado por un vecino por el robo en un auto. Al llegar al lugar, encontró a un hombre que estaba en el interior el vehículo. Procedió a detener al delincuente quien quedó alojado la Dependencia Policial a disposición de la Justicia.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Robar en Triunvirato”