En el operativo realizado el pasado 17 de septiembre de 2025 con motivo de disputarse el encuentro entre River y Palmeiras en el Estadio Monumental, 49 trapitos fueron demorados por la Policía de la Ciudad. Además, se impidió el ingreso a la cancha de 65 personas alcanzadas por derecho de admisión debido a estar en la base de datos, que para este partido también incluyó a hinchas del Palmeiras a partir de los datos suministrados por las autoridades brasileñas. A otro simpatizante le vedadron el acceso por ser deudor alimentario.

En total se labraron 400 actas contravencionales por parte del personal del Departamento de Actuaciones Judiciales de la Policía de la Ciudad en tanto se detuvieron a 3 personas por resistencia a la autoridad, entre ellas dos hermanos, un hombre y una mujer, que golpearon a los oficiales cuando les informaron que no podían ingresar porque tenían un carnet de una tercera persona.

Otro de los notificados fue un hombre, que dijo ser abogado, y reaccionó con vehemencia cuando se le informó que la persona que lo acompañaba no podía entrar por tener derecho de admisión de acuerdo a la base de datos del sistema Tribuna Segura. Todos los imputados quedaron a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte.

La mayoría de las actas labradas, 239, correspondieron a la infracción al artículo 110 del Código Contravencional de la Ciudad, que es intentar ingresar sin entradas o con un carnet que es de un tercero, todos detectados al entrar al sector de anillos, previo al acceso al estadio, que abarca la zona del dispositivo de seguridad.

