Gran Parrilla Cramer

Gran Parrilla Cramer

La Gran Parrilla Cramer está ubicada en Av. Ricardo Balbin 2782, en el barrio de Coghlan.

Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas.

Si los seguís en Instagram (@grancramer): 15% descuento en efectivo sino 10% de descuento en efectivo.

Para más información comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

