Los domingos de septiembre se está presentando el ciclo de cine Educando al Soberano. Este domingo 21 de septiembre se proyectará La Ola en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), a las 14 y 16:30 horas. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sinópsis

La Ola es una película alemana de 2008, dirigida por Dennis Gansel. En Alemania, durante la semana de proyectos en el instituto, al profesor Rainer Wenger (Jürgen Vogel) se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. En apenas unos días, lo que parecía una prueba inocua basada en la disciplina y el sentimiento de comunidad va derivando hacia una situación sobre la que el profesor pierde todo control.

