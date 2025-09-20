Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Departamentos Edificios Inmobiliarias Propiedades Venta Villa Pueyrredón

Venta departamento en Villa Pueyrredón

Sep 20, 2025 #Departamento, #Departamento en Venta, #Propiedades, #venta, #Villa Pueyrredón
Venta departamento en Villa Pueyrredón

Venta departamento en Villa Pueyrredón. U$S 145.500.00 (Anticipo 50% + posesión y saldo 60 cuotas fijas).

  • 61 m2 propios (Cubiertos 56 m2 – Balcón 5 m2). Apto profesional. 1 baulera, 2 eq Split frio calor. Puerta de acceso a la unidad blindada.
  • Drenaje sanitario con válvula. Vanitory. Puertas interiores enchapadas. Placard piso techo en dormitorio y paso entre baño y habitación.
  • Caldera importada doble servicio mural marca Baxi.
  • Pisos de spc en living y en cocina porcelanato y spc combinado.
  • También piso spc en dormitorio.
  • Primera escritura.
  • Garantía de uso y construcción. 17 años antigüedad. No se cobra comisión inmobiliaria. VTA DIRECTA de la constructora/desarrolladora.
  • Facilidades de pago por eventual saldo de precio en forma directa.
  • Expensas sin Aysa $ 150.000, con AYSA $ 180.000.
  • Buena ubicación, medios de transporte, a 1 cuadra estación de tren y 1 estación al subte de Villa Urquiza.
  • Dentro del centro comercial Artigas. No ultimo piso. parrilla y solárium piso 6. Encargada permanente con vivienda.

Para más información realizá tu consulta por Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Venta departamento en Villa Pueyrredón

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás también todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Venta departamento en Villa Pueyrredón”

Entrada relacionada

Gran Parrilla Cramer

Psicólogos en Belgrano y Alrededores

Restaurants en Belgrano y alrededores

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

La Ola en el Museo Sarmiento

20 septiembre, 2025 admin
Clasificados Departamentos Edificios Inmobiliarias Propiedades Venta Villa Pueyrredón

Venta departamento en Villa Pueyrredón

20 septiembre, 2025 admin
Archivo Policiales River

49 trapitos fueron demorados

19 septiembre, 2025 admin
Clasificados Coghlan Comercios Comidas Delivery Parrilla Restaurants

Gran Parrilla Cramer

19 septiembre, 2025 admin