Venta departamento en Villa Pueyrredón. U$S 145.500.00 (Anticipo 50% + posesión y saldo 60 cuotas fijas).

61 m2 propios (Cubiertos 56 m2 – Balcón 5 m2). Apto profesional. 1 baulera, 2 eq Split frio calor. Puerta de acceso a la unidad blindada.

Drenaje sanitario con válvula. Vanitory. Puertas interiores enchapadas. Placard piso techo en dormitorio y paso entre baño y habitación.

Caldera importada doble servicio mural marca Baxi.

Pisos de spc en living y en cocina porcelanato y spc combinado.

También piso spc en dormitorio.

Primera escritura.

Garantía de uso y construcción. 17 años antigüedad. No se cobra comisión inmobiliaria. VTA DIRECTA de la constructora/desarrolladora.

Facilidades de pago por eventual saldo de precio en forma directa.

Expensas sin Aysa $ 150.000, con AYSA $ 180.000.

Buena ubicación, medios de transporte, a 1 cuadra estación de tren y 1 estación al subte de Villa Urquiza.

Dentro del centro comercial Artigas. No ultimo piso. parrilla y solárium piso 6. Encargada permanente con vivienda.

Para más información realizá tu consulta por Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

