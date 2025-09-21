Este domingo se celebra el aniversario del barrio de Colegiales. Limitado por Av. Álvarez Thomas, Av. Forest, Av. De los Incas, Av. Elcano, Av. Crámer, Virrey del Pino, Av. Cabildo, Jorge Newbery, Av. Crámer y Av. Dorrego, Colegiales es uno de los barrios que integra la Comuna 13 junto con Belgrano y Núñez. Esos límites lo separan de sus vecinos: Belgrano, Palermo, Chacarita y Villa Ortúzar.

¿Por qué es el aniversario del barrio de Colegiales?

Se conocía como “Chacrita de los Colegiales” a la chacra o quinta (antes de su expulsión, terreno de los jesuitas) en la que los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires pasaban sus vacaciones estivales. Miguel Cané, estudiante del Colegio desde 1863, alude a ello en relatos de su libro “Juvenilia”. Por el antiguo arraigo del nombre así originado, y dado que el 21 de septiembre de cada año se celebra el día de los estudiantes se propuso esta fecha para conmemorar el aniversario del barrio de Colegiales.

Desde su anterior aniversario, 21 de septiembre de 2024, en Mi Belgrano contamos algunos acontecimientos sucedidos en Colegiales que resumimos a continuación.

Choque

El pasado domingo 16 de marzo de 2025 se produjo un choque y vuelco en Colegiales. En Palpa y Zapiola, un vehículo particular marca Fiat modelo Mobi volcó luego de chocar contra 3 autos que estaban estacionados y sin ocupantes (un Ford Fiesta, un Citroen C3 y un Nissan March). El conductor del Fiat, único ocupante, salió del vehículo por sus propios medios antes del arribo de los bomberos. Fue asistido en el lugar por personal médico del SAME (le realizaron solo un control clínico sin ser necesario su traslado a un hospital). Los Bomberos procedieron a colocar el auto en posición normal para liberar la calzada.

Placa

En el Mes de la Mujer (marzo) se colocó en la Plazoleta Padilla, ubicada en Avenida Elcano y Enrique Martínez en el barrio de Colegiales, una placa homenaje a la Sra. Irma Pérez Manso de Barbeito, quien donó las primeras llaves de la Ciudad de Buenos Aires (diseñadas por el orfebre Salvador Romanelli) en 1946, durante la intendencia del Dr. Emilio Siri.

Clemente

La Plaza Clemente cumplió 6 años. Se inauguró el 01 de julio de 2019. El 13 de septiembre de 2012, la Legislatura Porteña había aprobado en primera lectura una ley para ponerle el nombre de “Clemente” al espacio verde ubicado entre las calles Concepción Arenal, Dorrego, Conde y Enrique Martínez en el barrio de Colegiales. Sin embargo, su inauguración tuvo que esperar varios años. La pelea por su construcción comenzó en los años 90. Gracias a las movilizaciones, las asambleas y un gran proceso participativo que incluyó a los vecinos, se consiguió que unos terrenos abandonados se convirtieran en una plaza.

La Plaza Clemente tiene una superficie de 8.000 mt2 y recrea en su forma la huella del célebre personaje de historietas ilustrado por Caloi. Se ideó para que sea inclusiva y accesible. El diseño se realizó a través de un proceso participativo, en forma de gotas conectadas por caminos. Así, permite disfrutar de distintas zonas con diferentes propuestas: un observatorio de mariposas, una zona de descanso, un anfiteatro, un sendero educativo con vegetación nativa, un espacio con sistema de agua en brisa para refrescarse en verano y varios sectores con juegos inclusivos.

