Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Venta y Alquiler de propiedades

Además de la venta y alquiler de propiedades, administramos alquileres. Para más información nos pueden enviar un mensaje por Email a: info@ecpropiedades.com.ar o por WhatsApp al: 11-5155-7267.

Alquiler Monoambiente en Villa Pueyrredón

$ 320.000. Av. Nazca al 4800. $190.000 expensas. Departamento de 32 m². 17 años. 1 baño. Muy Bueno. Frente. Noroeste. Apto profesional. 1 ambiente. Muy Luminoso. Amplio y cómodo con balcón al frente. Con pisos de parquet. Placard con interiores completos. Baño completo. Cocina abierta al ambiente. Edificio tranquilo y además tiene laundry. Para verlo comunícate vía WhatsApp: 11-5155-7267.

Venta 1 ambiente en Belgrano

Departamento de 30m². Venta USD 65.000. Expensas $ 76.000. Ideal para inversión o primera vivienda. 1 ambiente amplio y muy luminoso. Cocina con muebles bajo mesada y alacena. Lavadero incorporado. Baño completo. Buen estado general. Ubicación estratégica: A pasos de todos los medios de transporte, a 3 cuadras de Av. Cabildo y cerca de las estaciones Congreso de Tucumán y Juramento de la línea D del subte. Ideal para renta o para vivir en una zona con excelente conectividad y servicios. Para verlo comunícate vía WhatsApp: 11-5155-7267.

Venta 1 ambiente en Belgrano

Venta 4 ambientes en Belgrano

Departamento 87m². 1 cochera. Venta USD 250.000. Expensas $ 670.000. Living comedor amplio. Ventanal a balcón terraza. Vista a Piscina. Doble circulación. 3 dormitorios con mucho placard. 3 baños. Cocina comedor diario con mueble bajo mesada y alacena. Muy Luminoso. Ideal para vivir cómodamente. Para verlo comunícate vía WhatsApp: 11-5155-7267.

Venta 4 ambientes en Belgrano

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

