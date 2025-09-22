Días atrás, cuatro delincuentes que intentaron robar una casa en Don Torcuato, fueron perseguidos hasta Villa Urquiza. Oficiales de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad tomaron conocimiento por una alerta que personal de la Policía de la Provincia estaba persiguiendo a un Fiat Cronos desde el partido de Tigre y que había ingresado a la Ciudad de Buenos Aries.

Así, se sumaron al seguimiento hasta que el Cronos chocó con un Fiat Palio y un Honda Fit estacionados en Donado al 2500. Allí detuvieron a uno de los sospechosos. A los otros tres ocupantes los detuvieron en dos cuadras a la redonda, en Monroe al 4200 y 4300 y en Mariano Acha al 2500.

De acuerdo informó el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Monitoreo de Tigre captó el momento en que los imputados intentaban ingresar a esa finca utilizando una escalera plegable. Luego, los delincuentes escaparon en el Cronos rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.

Atrapados

Se trata de hombres de 31, 55, 20 y 42 años. El auto no tenía chapa patente instalada y ambas placas fueron encontradas en el baúl del vehículo, donde los oficiales también secuestraron diversidad de herramientas, que habrían llevado para ingresar a la casa en Don Torcuato.

En el interior del auto secuestrado, los oficiales incautaron la escalera plegable, una barreta de 50 centímetros, una llave francesa, un alicate, una pinza universal, dos destornilladores, una pinza pico de loro, seis llaves manuales, una caja, tubos y dos discos de amoladora. También secuestraron cinco cédulas de identificación de vehículos, cuatro juegos de llaves, una mochila, un morral, documentaciones y dos celulares.

