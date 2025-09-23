Una vecina de Villa Urquiza nos envió la foto de un vehículo estacionado tapando una rampa, junto con el siguiente mensaje: “Muchas veces a la semana hay una Trafic estacionada en la esquina de Miller y Mendoza. Justo en la bajada de discapacidad. Tapa el lugar de cruce peatonal y además obstruye la visual. Ya hice tres reclamos al Gobierno de la Ciudad”.

Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

“Hay que mandar la foto al Boti y le hacen la multa al toque. Es muy fácil. Alguien que deja un auto estacionado tapando una rampa, no le importa el prójimo”.

“También hay que denunciar a los que paran los autos en doble o triple fila para ir a buscar a sus hijos a las escuelas”.

“Me cansé de hacer reclamos, es lamentable el estado del tránsito en Belgrano”.

“Yo hice una denuncia de un auto mal estacionado por WhatsApp, enviando foto, hora, dirección. Luego de dos días me escribieron diciendo que mi reclamo no era válido, cuando se veía positivamente que sí lo era”.

