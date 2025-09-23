Una vecina de Villa Urquiza nos envió la foto de un vehículo estacionado tapando una rampa, junto con el siguiente mensaje: “Muchas veces a la semana hay una Trafic estacionada en la esquina de Miller y Mendoza. Justo en la bajada de discapacidad. Tapa el lugar de cruce peatonal y además obstruye la visual. Ya hice tres reclamos al Gobierno de la Ciudad”.
Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:
- “Hay que mandar la foto al Boti y le hacen la multa al toque. Es muy fácil. Alguien que deja un auto estacionado tapando una rampa, no le importa el prójimo”.
- “También hay que denunciar a los que paran los autos en doble o triple fila para ir a buscar a sus hijos a las escuelas”.
- “Me cansé de hacer reclamos, es lamentable el estado del tránsito en Belgrano”.
- “Yo hice una denuncia de un auto mal estacionado por WhatsApp, enviando foto, hora, dirección. Luego de dos días me escribieron diciendo que mi reclamo no era válido, cuando se veía positivamente que sí lo era”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Estacionado tapando una rampa”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.