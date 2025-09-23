Reparaciones en el hogar en Belgrano y Alrededores

Siempre son necesarias algunas reparaciones en el hogar. Si necesitás reparar una cortina, un aire acondicionado, una computadora. Si buscás un electricista, un albañil, un pintor. Encontralos en la sección Reparaciones de Mi Belgrano. Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

CARPINTERO: La solución para todas las cuestiones de carpintería. Si busca un carpintero a domicilio, no dudes en contactar a Carlos: 11 5857-4249.

MESADAS: Todo tipo de trabajo con mármoles a domicilio. Agujeros para griferías. Filtros. Dosificador. Trasforo para anáfe. Cambios de bachas. Cortes de mesada para espacio de heladera, cocina, lavarropas. Pegado de bachas. Para más información consultar por Instagram: @alegremarmoles o por WhatsApp: 11-4438-8711.

CORTINAS: Venta y colocación de cortinas. Urgencias las 24 horas. Reparación de todo tipo de cortinas: Maderas, plásticas, aluminio, rollers, blackout, soul, screen, americanas. Colocación de motores sin rotura de pared. Reductores de peso, cambio de cintas, ejes, poleas, enrrolladores, etc. Para la venta y colocación de cortinas consultá por Email: pauloariascortinas@hotmail.com o por WhatsApp: 11-6198-2698.

ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA: Instalaciones eléctricas y cambio de luminarias. Reparación de cortocircuitos. Reparación y mantenimiento de cañerías. Mantenimiento general. Para más información, visitá el Instagram @solucioneswalter o podés contactar a Walter por WhatsAp al 11-5042-0992.

DISANZO SOLUCIONES EDILICIAS: Se realizan Refacciones generales. Pintura, Impermeabilización, Electricidad, Albañilería, Carpintería y Herrería. Trabajos realizados por profesionales con amplia experiencia. Presupuestos sin cargo. Para más información comunicarse por WhatsApp: 11-4042-0079.

REPARACIÓN DE PC, MAC y NOTEBOOK: Problemas de inicio y virus. Reinstalación. Actualización de programas y controladores. Asistencia virtual. Para más información pueden contactarse por WhatsApp al: 11-5339-2792.

ELECTRICIDAD TOTAL DEL HOGAR Y CONSORCIOS: Reparaciones. Instalaciones. Proyectos. Afines. WhatsApp: 15 6543 8472

Encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

