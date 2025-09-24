Cliba alcanza la carbono neutralidad en Argentina

Cliba, la compañía de servicios urbanos de Benito Roggio ambiental, ha sido certificadaen un contexto donde la generación de residuos de la población aumenta y la gestión, tratamiento y valorización es una necesidad central para la calidad de vida de cada habitante. Este paso convierte la carbono neutralidad de Cliba en una declaración auditada por una entidad internacional, garantizando así la trazabilidad y confiabilidad de sus operaciones.

El proceso incluyó la verificación de la huella de carbono de Cliba en la Ciudad de Buenos Aires (alcances 1 y 2, bajo estándar ISO 14064-1) así como también de las reducciones de emisiones de la Planta Central Buen Ayre (estándar SCS-108, bajo lineamiento MDL), como parte de la cadena de valor de la gestión de los residuos.

En este caso, la compensación de la huella de carbono refleja un claro ejemplo de circularidad dentro de una misma compañía: los residuos recolectados por Cliba en la ciudad de Buenos Aires se disponen en el Complejo Ambiental Norte III, donde la Planta Central Buen Ayre, también parte del grupo de empresas de Benito Roggio ambiental, aprovecha el biogás generado para producir energía renovable y evitar emisiones, compensando así la huella de carbono de Cliba. En el ámbito de la sustentabilidad, este tipo de iniciativas se denominan proyectos insetting, ya que las reducciones de emisiones se generan dentro de la propia cadena de valor de la compañía.

“Nuestras operaciones y actividades buscan estar en armonía con las comunidades en donde estamos presentes”, aseguro Gabriela Ananía, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Benito Roggio ambienta. Por eso, nuestro compromiso es brindar soluciones ambientales a las ciudades y sus habitantes, así como también gestionar nuestras propias operaciones con la misma responsabilidad y coherencia. La reciente certificación de carbono neutralidad de Cliba en la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo concreto de esta forma de trabajar, que integra la sustentabilidad de manera transversal en cada decisión, servicio y desarrollo, generando valor ambiental, social y tecnológico con una mirada innovadora y responsable”.

Esta certificación se enmarca en la presentación del 7º Reporte de Acciones Sustentables de Benito Roggio Ambiental, que reúne las iniciativas implementadas en 2024 con el objetivo de promover una economía más circular y sostenible. Accede al reporte completo haciendo click aquí.

Acerca de Cliba

Es la empresa perteneciente a la división de Servicios urbanos de Benito Roggio ambiental, caracterizada en su trayectoria por impulsar prácticas y sistemas innovadores para la recolección, limpieza y el cuidado del ambiente, bajo un enfoque sustentable que integra la eficiencia de los servicios y el bienestar de la comunidad.

Tiene a su cargo los servicios de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de Palermo, Recoleta, Belgrano, Nuñez y Colegiales. También está presente en las Ciudades de Santa Fe, Neuquén, Centenario y San Patricio del Chañar, y en el Partido de San Isidro.

En términos de sustentabilidad, Cliba también cuenta con el Sello Verde nivel Oro sobre gestión sustentable, otorgado por la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Economía Circular del GCBA, obteniendo la máxima calificación de esta certificación.