Construcción abandonada en Belgrano

Sep 25, 2025 #Belgrano, #Construcción, #Construcción abandonada, #Construcciones, #Edificios, #Obra, #Obra en construcción
Construcción abandonada en Belgrano

Una vecina nos envió esta foto junto con el siguiente mensaje: “Hay una construcción abandonada en Belgrano. En la esquina de Av. Crámer y Pedro Rivera, la obra está parada hace años”.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:

  • “Si mal no recuerdo en esa esquina había una casa antigua hermosa, me lamenté mucho cuando vi que la demolieron”.
  • “Hace años que está esa obra parada. Adentro hay materiales y algunas herramientas de construcción”.
  • “Me parece que los constructores iniciaron la obra flojos de papeles”.
  • “Antiguamente había una panadería que se llamaba el cañón. Tengo entendido que ese edificio lo usan para practicar los principiantes de bomberos, para hacer simulaciones”.
  • ¿No la pueden terminar la obra?
  • “Hay otro abandonado en Olazábal a media cuadra de Superí. Hasta hace poco estaba tomado, ahora no, pero sigue sin avanzar esa construcción”.
  • “Conozco un edificio casi terminado que estuvo como 7 años cerrado por una sociedad en conflicto. Hoy ya está activo y quedo hermoso”.

