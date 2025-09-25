Una vecina nos envió esta foto junto con el siguiente mensaje: “Hay una construcción abandonada en Belgrano. En la esquina de Av. Crámer y Pedro Rivera, la obra está parada hace años”.
Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:
- “Si mal no recuerdo en esa esquina había una casa antigua hermosa, me lamenté mucho cuando vi que la demolieron”.
- “Hace años que está esa obra parada. Adentro hay materiales y algunas herramientas de construcción”.
- “Me parece que los constructores iniciaron la obra flojos de papeles”.
- “Antiguamente había una panadería que se llamaba el cañón. Tengo entendido que ese edificio lo usan para practicar los principiantes de bomberos, para hacer simulaciones”.
- ¿No la pueden terminar la obra?
- “Hay otro abandonado en Olazábal a media cuadra de Superí. Hasta hace poco estaba tomado, ahora no, pero sigue sin avanzar esa construcción”.
- “Conozco un edificio casi terminado que estuvo como 7 años cerrado por una sociedad en conflicto. Hoy ya está activo y quedo hermoso”.
