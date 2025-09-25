Una vecina nos envió esta foto junto con el siguiente mensaje: “Hay una construcción abandonada en Belgrano. En la esquina de Av. Crámer y Pedro Rivera, la obra está parada hace años”.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:

“Si mal no recuerdo en esa esquina había una casa antigua hermosa, me lamenté mucho cuando vi que la demolieron”.

“Hace años que está esa obra parada. Adentro hay materiales y algunas herramientas de construcción”.

“Me parece que los constructores iniciaron la obra flojos de papeles”.

“Antiguamente había una panadería que se llamaba el cañón. Tengo entendido que ese edificio lo usan para practicar los principiantes de bomberos, para hacer simulaciones”.

¿No la pueden terminar la obra?

“Hay otro abandonado en Olazábal a media cuadra de Superí. Hasta hace poco estaba tomado, ahora no, pero sigue sin avanzar esa construcción”.

“Conozco un edificio casi terminado que estuvo como 7 años cerrado por una sociedad en conflicto. Hoy ya está activo y quedo hermoso”.

