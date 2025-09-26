Mi Belgrano

Juegos en el Museo Saavedra

Este sábado 27 de septiembre de 2025 a las 15 horas están todos invitados a participar de los juegos en el Museo Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309). El Saavedra se la juega es una propuesta que recupera los juegos de otros tiempos, desde la época colonial hasta el siglo XIX. El objetivo es redescubrir cómo se divertían las familias de entonces. Una oportunidad única para reencontrarse con esas tradiciones lúdicas, pero jugando en el presente.

Con una dinámica participativa y abierta, se invita a todas las edades a sumarse a esta experiencia que combina historia, cultura y diversión en comunidad. La actividad está incluida con la entrada al museo.

