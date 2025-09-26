Los servicios en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan), lo encontrás en la sección servicios de Mi Belgrano. ¿Se te rompió la cortina? ¿Tenés que lavar la alfombra? ¿No te alcanza el lugar para guardar cosas? ¿Tu edificio no tiene vigilancia? ¿Tu Aire Acondicionado no funciona? ¿Buscás un electricista? Para publicar en esta sección de Mi Belgrano, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

MIHURA: Administración de Consorcios en Belgrano. Resoluciones deudas ARCA – Suterh – Juicios. Asesoramiento permanente. Control estados contables y gastos. Para más información los pueden contactar por Email: admconsorciosmihura@hotmail.com o por WhatsApp: 11 6487 6031.

CONTROL DE PLAGAS: Desinfección y desratización. Desinsectación. Colocación de redes. Flejes para murciélagos. Matafuegos, planes de evacuación. Señalética. Auditorías en control de plagas. Limpieza de tanques de agua. Análisis fisicoquímico y bacteriológico. Los pueden contactar por Email: info@manquel.com.ar o por WhastApp: 11 5738 7732.

CARPINTERO: La solución para todas las cuestiones de carpintería. Si busca un carpintero a domicilio, no dudes en contactar a Carlos: 11 5857-4249.

FREIRE: Servicio técnico de Aire Acondicionado. También reparan lavarropas, secarropas y heladeras comerciales. Para más información los pueden contactar al Email: serviciotecnicofreire1@gmail.com o por WhatsApp al 15-6993-4266.

FLETES: El servicio de fletes más rápido y seguro. Viajes al Interior, Capital y Gran Buenos Aires. Para más información consultar por WhatsApp al: 11-5727-0865.

