Los domingos de septiembre se está presentando el ciclo de cine Educando al Soberano. Este domingo 28 de septiembre se proyectará una lección de vida en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), a las 14 y 16:30 horas.



La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sinópsis

Película británica de 1994 dirigida por Mike Figgis. Andrew Crocker-Harris (Albert Finney), estricto profesor de lenguas clásicas en la Abbey School, se ve obligado a jubilarse. Durante más de dos décadas ha intentado, sin demasiado éxito, inculcar en sus alumnos la sensibilidad para valorar a los autores clásicos. Su estado de ánimo oscila entre la rigidez y el abatimiento que le produce saber que no es querido. Por otra parte, su vida personal tampoco marcha bien, ya que su esposa (Greta Scacchi), entabla una relación con el joven profesor que lo sucederá en el cargo (Julian Sands).

