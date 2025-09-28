Ángel Labruna y el barrio de Belgrano, están muy ligados. El ídolo de River Plate, como jugador y técnico, vivió en Av. Lidoro Quinteros y Victorino de la Plaza. A pasos del Monumental, en la zona conocida como “Barrio River”.

Sobre Figueroa Alcorta, al lado del Museo River, en el año 2015 se inauguró la estatua de Labruna, la cual fue construida con el bronce donado por miles de hinchas de River. Es la más grande del mundo dedicada a un jugador de fútbol (mide seis metros con setenta centímetros y pesa seis toneladas con trescientos kilos). La construcción de la misma tardó un poco más de dos años y fue realizada por la escultora Mercedes Savall.



También hay un puente con su nombre en el límite de los barrios de Núñez y Belgrano junto al Estadio Monumental. Tiene la funcionalidad de permitir el cruce por encima de las autovías Intendente Cantilo y Leopoldo Lugones, y las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Además de estar ligado con la zona de Belgrano, también tuvo algo que ver con el vecino barrio de Núñez. Labruna tuvo una gomería en Av. Del Libertador y Manuel Ugarte. También, dirigió a Defensores de Belgrano que lo sacó campeón de Primera B en el año 1967.

El día del hincha de River

En el año 2003, la Subcomisión del Hincha de River Plate, propuso un homenaje a Labruna. Es así que, desde el 28 de septiembre de aquel año, fecha de nacimiento de Angelito, se festeja el Día Internacional del Hincha del Club Atlético River Plate.

Labruna en River

Como jugador de River se consagró 9 veces campeón (1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957). Su paso como entrenador también fue notable. En 1975 fue el técnico que quebró los 17 años sin títulos. Obtuvo el Metro 75, también el Nacional de aquel año, el Metro 1977, el Metro y Nacional 1979 y el Metro de 1980.

