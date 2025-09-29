Un total de 46 trapitos demorados fue parte del resultado del operativo que la Policía de la Ciudad desplegó el domingo 28 de septiembre de 2025 por el partido entre River Plate y Deportivo Riestra, en los alrededores del estadio Monumental. Los trapitos fueron detectados en el tercer anillo, el sector más vasto de cobertura y el más alejando al estadio. Se labraron 46 actas y uno de los infractores fue remitido al sede policial por reiterancia.

Otras 41 actas se realizaron a personas que están incluidas en la base de dato del programa Tribuna Segura, porque intentaron ingresar al estadio pese a tener derecho de admisión. El operativo también incluyó la revisión de micros que trasladaron a hinchas de River, en cuyo marco se efectuaron 4 actas, 3 por suministro de bebidas alcohólicas y una por intento de ingreso de pirotecnia. Intervino aquí la Unidad de Flagrancia Norte. A su vez, personal de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad labró 23 actas de secuestro por distinto tipo de venta y por suministro de bebidas alcohólicas. El operativo contó con la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “46 trapitos demorados”