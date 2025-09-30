Un día como hoy, pero hace 10 años, el 30 de septiembre de 2015 se hundió en el asfalto un camión. Circulaba por Arcos y al doblar en la Av. Congreso, la rueda quedó atrapada adentro de un pozo. Para poder sacar el camión, tuvieron que retirar la arena que contenía en su interior para evitar que el peso del mismo siguiera dañando el asfalto. Una de las hipótesis que se barajaron, fue que se rompió un caño de Aysa, lo que provocó la pérdida de la tierra debajo del asfalto que se hundió sin poder soportar el peso del camión.

El titular de la ONG Defendamos Buenos Aires, en aquel momento dijo: “Aparentemente el Gobierno de la Ciudad prima en hacer la repavimentación sin tomar en cuenta que debajo el suelo ha quedado hueco por el paso del agua durante una de las 15 inundaciones que sufrieron Belgrano, Núñez y Palermo en los últimos 8 años. Hemos tenido otros casos en la Avenida Del Libertador, a la altura de Echeverría, y en Congreso y Tres de Febrero. En todos los casos los ingenieros nos expresaron que el suelo de tierra había sido literalmente “lavado” por las inundaciones y solo mantenían el pie, el solado de unos pocos adoquines antiguos que están debajo. Al pasar un camión, un colectivo o un auto pesado, automáticamente se desmorona todo”.

