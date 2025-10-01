El lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 18.30 horas, los Bomberos de la Ciudad acudieron a la calle Quesada al 2900 entre Av. Crámer y Conesa. Allí, había un perro encerrado en un auto. El fiscal interventor, autorizó el franqueo del vehículo para sacar a la mascota. El objetivo se cumplió y el perrito fue rescatado. Según nos informaron, como hay un magistrado interviniente, se ocupa la justicia y que seguramente la mascota quedó a resguardo hasta que aparezca el dueño del vehículo. ¿Por qué dejaron a ese perro en el auto? ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? ¿Dónde estaba el dueño?
Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:
- “Pobrecito. Piedad con los animalitos. ¡Cómo se pueden olvidar un perro en un auto! Hay Leyes de maltrato animal. Lo mismo cuando los dejan encerrados en el balcón, por Belgrano vi varios”.
- “Menos mal que lo rescataron”
- “No entiendo a esa gente que deja a perros e hijos en el auto, aunque sea 5 minutos, les puede pasar algo”.
- “Gracias por rescatar al perrito”.
- “Gracias a Dios hay gente que aún se involucra. Qué bueno que los bomberos hayan podido intervenir. En países del primer mundo hay consecuencias legales para los dueños de mascotas irresponsables”.
- “¡Nunca los dejen encerrados en el auto! Sufren el golpe de calor muy rápido. Además, que pueden robarlos”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Perro encerrado en un auto”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.