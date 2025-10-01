El lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 18.30 horas, los Bomberos de la Ciudad acudieron a la calle Quesada al 2900 entre Av. Crámer y Conesa. Allí, había un perro encerrado en un auto. El fiscal interventor, autorizó el franqueo del vehículo para sacar a la mascota. El objetivo se cumplió y el perrito fue rescatado. Según nos informaron, como hay un magistrado interviniente, se ocupa la justicia y que seguramente la mascota quedó a resguardo hasta que aparezca el dueño del vehículo. ¿Por qué dejaron a ese perro en el auto? ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? ¿Dónde estaba el dueño?

Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

“Pobrecito. Piedad con los animalitos. ¡Cómo se pueden olvidar un perro en un auto! Hay Leyes de maltrato animal. Lo mismo cuando los dejan encerrados en el balcón, por Belgrano vi varios”.

“Menos mal que lo rescataron”

“No entiendo a esa gente que deja a perros e hijos en el auto, aunque sea 5 minutos, les puede pasar algo”.

“Gracias por rescatar al perrito”.

“Gracias a Dios hay gente que aún se involucra. Qué bueno que los bomberos hayan podido intervenir. En países del primer mundo hay consecuencias legales para los dueños de mascotas irresponsables”.

“¡Nunca los dejen encerrados en el auto! Sufren el golpe de calor muy rápido. Además, que pueden robarlos”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Perro encerrado en un auto”