Apoyo Escolar

Oct 2, 2025 #Apoyo Escolar, #Clases, #Clases de Apoyo, #Contabilidad, #Economía, #Educación, #Matemática, #Nivel Primario, #Nivel secundario, #Profesora
Apoyo Escolar

Apoyo Escolar.

Nivel Primario:
Proceso de lectoescritura. Operaciones matemáticas.
Talleres extracurriculares Pedagogía Montessori.

Nivel secundario: Contabilidad – Economía.
Comunicate al Celu 11 2700 1111
PROFESORA KARINA
Estamos para facilitar el proceso de aprendizaje.

