Apoyo Escolar.

Nivel Primario:

Proceso de lectoescritura. Operaciones matemáticas.

Talleres extracurriculares Pedagogía Montessori.

Nivel secundario: Contabilidad – Economía.

Comunicate al Celu 11 2700 1111

PROFESORA KARINA

Estamos para facilitar el proceso de aprendizaje.

