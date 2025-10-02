Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Albañilería Clasificados Construcción Construcciones Electricidad Hogar Pintor Plomero Servicios

Edifix Construcciones

Oct 2, 2025 #Construcciones, #Electricidad, #Hogar, #Mantenimiento General, #Pintura, #Plomería, #Presupuesto, #Presupuesto inmediato, #Servicios
Edifix Construcciones

Edifix Construcciones. Mantenimiento General.

Albañilería – Plomería – Electricidad – Pintura.

Brindamos servicios para casas, departamentos y PH.

Presupuesto Inmediato.

Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5466-2517.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Edifix Construcciones”

Entrada relacionada

Apoyo Escolar

Servicios en Belgrano y alrededores

Construcción abandonada en Belgrano

Te has perdido

Archivo Consorcios Edificios

El día del Encargado

2 octubre, 2025 admin
Apoyo Escolar Clases Clasificados Contabilidad Cursos Economía Educación

Apoyo Escolar

2 octubre, 2025 admin
Aniversario Archivo Comuna 12 Villa Urquiza

Villa Urquiza cumple 138 años

2 octubre, 2025 admin
Albañilería Clasificados Construcción Construcciones Electricidad Hogar Pintor Plomero Servicios

Edifix Construcciones

2 octubre, 2025 admin