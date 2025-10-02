Hoy se conmemora el día del encargado porque el 2 de octubre de 1942 se creó formalmente el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta. Con la posterior Ley de Propiedad Horizontal, y la constitución de los consorcios, dicho gremio se constituyó en el actual Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

El estatuto del Encargado

El Estatuto del Encargado de Edificios establece que los encargados deben gozar de los siguientes beneficios:

Un descanso no inferior a 12 horas consecutivas entre el cese de una jornada y el comienzo de la siguiente. El descanso nocturno sólo podrá ser interrumpido en casos de urgencia.

Un descanso intermedio de cuatro horas corridas para aquellos trabajadores que realicen tareas en horas de la mañana y de la tarde.

Un descanso semanal de treinta y cinco horas desde la hora 13 del día sábado hasta la hora 24 del domingo sin disminución de las retribuciones.

Un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado.

Indemnizaciones en caso de accidentes.

Opiniones

Algunos los aman y otros no tanto. Les preguntamos a los vecinos que viven en edificios sobre los encargados y respondieron lo siguiente:

“Limpian el edificio, juntan la caca de los perros en la vereda, barren el cordón porque el barrendero no lo hace, viven con olor a lavandina para desinfectar todas las superficies. Además, son los que nos hacían los mandados en plena cuarentena”.

“Los encargados tienen que aguantar a personas que les golpean la puerta a cualquier hora. Su trabajo es insalubre”.

“En mi edificio el encargado es eficiente y amoroso, se merece el sueldo que le pagan”.

“Donde vivo, se turnan los encargados para estar en la puerta controlando quién entra y sale, son indispensables para nuestra seguridad”.

“Cuando se jubila un encargado, no lo reemplazan por otro. Contratan una empresa y alquilan la portería”.

“A los que quieren reemplazar a los encargados por empresas de limpieza les pregunto: ¿Quién va a atender a los mecánicos de ascensores, a los de la fumigación, a los de la limpieza de tanques, las urgencias, etc?”.

Más opiniones

“Mi viejo es encargado y se ha tenido que aguantar a vecinos que dejan los desechos caninos en el ascensor”.

“Teniendo al encargado sin vivienda y poniendo la portería en alquiler, se ahorran unos pesos en los edificios”.

“Me gustan los encargados pero no su sindicato que decide aumentos y bonos sin que los propietarios/inquilinos tengamos alguien que nos defienda”.

“Que los encargados de edificios empiecen a pagar expensas o gastos comunes por la unidad que ocupan ya que la utilizan de forma familiar”.

“Nunca entendí por qué no pagan los gastos de la vivienda como pagamos todos”.

“Mi papá es encargado hace 25 años, paga luz, gas, cable, Internet y hasta impuesto a las ganancias. Siempre que lo llaman fuera de horario, él está disponible”.

“En mi edificio explotó la caldera por mal funcionamiento y gracias a que estaba el encargado, no volamos todos”.

El encargado más famoso de Belgrano

Eliseo, protagonizado por Francella, es el encargado más famoso de Belgrano. La serie fue grabada en un edificio ubicado en Arribeños entre Virrey del Pino y José Hernández. Eliseo hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. Algunos encargados se manifestaron en contra de la serie porque no se sienten identificados a lo que Francella se apuró a aclarar que es una ficción y nadie tiene que sentirse ofendido.

