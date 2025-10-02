Este 02 de octubre de 2025, el barrio de Villa Urquiza cumple 138 años. Nació en 1887 con la denominación de Villa Catalinas. El origen del barrio se vincula a la Empresa “Muelle de las Catalinas”, situada en Paseo de Julio (Leandro N. Alem) y Paraguay.

Debido a la necesidad de rellenar con tierra esa zona baja, la empresa decidió comprar para ese fin un extenso terreno en lo que hoy es este barrio. Iniciaron así el transporte de tierra hacia el muelle, y una vez rellenado el lugar, la empresa decidió vender estos terrenos alejados, pensando para ello en el trazado de una villa. El 13 de abril de 1889, se libró al público la estación Las Catalinas del Ferrocarril Buenos Aires a Rosario. Al sur de la estación, entre las actuales Bucarelli, La Pampa, Triunvirato y Olazábal, se encontraba Villa Modelo, núcleo también originario, aunque posterior y más pequeño del actual barrio.

Cambio de nombre

Al cumplirse el centenario del nacimiento de don Justo José de Urquiza, el 16 de octubre de 1901, la villa adoptó el nombre del general entrerriano. El cambio de denominación de la misma se debió a un pedido de sus pobladores. El 3 de marzo de 1893 se inauguró la primitiva capilla de Nuestra Señora del Carmen, sobre la cual con el correr de los años se erigiría el nuevo templo. En el terreno comprendido por las calles Miller, Monroe y Valdenegro, y las vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre, funcionó un cementerio desde 1875. Fue clausurado el 23 de marzo de 1898, surgiendo en parte de esos terrenos la actual plaza Marcos Sastre, cuyos restos habían descansado en aquella necrópolis.

Actualmente el barrio de Villa Urquiza pertenece a la Comuna 12 junto con sus barrios vecinos: Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón. Está limitado por Avenida De los Constituyentes, La Pampa, Avenida Doctor Rómulo Naón, Avenida Monroe, vías del FF.CC. Gral. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, vías del FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Galván, Avenida Crisólogo Larralde y la colectora de la Avenida Gral. Paz.

La llegada del Subte

Por el tren y la gran variedad de colectivos que transitan por la zona, Villa Urquiza se caracterizaba por ser un barrio con muchos medios de transporte disponibles para sus habitantes. Sin embargo, la llegada del Subte B lo potenció enormemente, facilitando el transporte de los vecinos hacia el centro de la ciudad. La estación “Juan Manuel de Rosas” ubicada en Monroe y Triunvirato, fue inaugurada el 26 de julio de 2013. Tres años después, grupos vecinales e instituciones barriales promovieron un proyecto para que se agregara “Villa Urquiza” a la denominación de la estación.

Villa Urquiza cumple 138 años: Recorriendo el barrio

Uno de los lugares emblemáticos de Villa Urquiza es el Centro Cultural 25 de Mayo que está ubicado en Triunvirato 4444. Comenzó a construirse en 1925 por iniciativa de los comerciantes del barrio y finalmente se inauguró en 1929. La piedra fundamental se colocó el 25 de mayo de 1925 bajo el padrinazgo del señor Pedro Del Ponti y la señora Juana Touriñán de Sívori, y luego de cuatro años de trabajos intensivos, el 23 de mayo de 1929, se realizó el acto inaugural. Al día siguiente se llevó a cabo la “solemne función inaugural”. En 1982, tras el impacto que sufrieron diversos cines de la ciudad, el espacio cerró sus puertas. Fue reinaugurado en 2008.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Villa Urquiza cumple 138 años”