Petshop y SPA para mascotas

Oct 3, 2025 #Gatos, #Mascotas, #Perros, #Pet Shop
Huellitas es Petshop y SPA para mascotas.

Porque tu mejor amigo merece lo mejor.

Baño y corte al estilo de tu mascota.

Alimentos balanceados y snacks.

Camas, juguetes, collares y accesorios.

Atención personalizada y ambiente amigable.

Te esperamos en Av. Elcano 2778, Belgrano.

Para más información seguinos en Instagram: @huellitaselcano o escribinos por WhatsApp: 11-2722-4196.

