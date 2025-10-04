Confitería Antigua Belgrano.

Pastelería – Bombonería – Catering.

Abierto de Lunes a Domingo de 7 a 21 horas.

Av Cabildo 2077 / Av. Cabildo 1862.

Instagram: confiteria.antiguabelgrano

Pedidos por WhatsApp: 11 6451 2601 / 11 5759 0326.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Confitería Antigua Belgrano”