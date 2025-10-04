Mi Belgrano

Confitería Antigua Belgrano

Oct 4, 2025 #Bombonería, #Catering, #Pastelería
Confitería Antigua Belgrano

Confitería Antigua Belgrano.

Pastelería – Bombonería – Catering.

Abierto de Lunes a Domingo de 7 a 21 horas.

Av Cabildo 2077 / Av. Cabildo 1862.

Instagram: confiteria.antiguabelgrano

Pedidos por WhatsApp: 11 6451 2601 / 11 5759 0326.

