Este 05 de octubre será un Domingo de Cine Turco en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Este ciclo de cine se desarrollará durante el mes de octubre. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Organizado junto al Instituto Yunus Emre, en el marco de las Jornadas de Cultura Turca, este mes de octubre el Museo Sarmiento presenta 2 películas diferentes cada domingo en los horarios habituales para que el público pueda disfrutar de una interesante variedad de propuestas culturales.

Domingo 05 de octubre

A las 14 horas: La chica del pañuelo rojo (Selvi Boylum Al Yazmalim). Ficha técnica: Dir: Atif Yilmaz / Origen: Turquía / Año: 1978 / Duración: 90 min. Sinopsis: Narra la historia de Asya, que justo antes de que la esposen en un matrimonio concertado, se enamora de un camionero. Éste la convence para que se vayan juntos. Se casan y tienen un hijo, pero poco a poco vendrán las dificultades hasta que se distancian completamente y siguen caminos diferentes, pero los caminos pueden volver a cruzarse.

A las 16:30 horas: Una larga historia (Uzun Hikâye). Ficha técnica: Dir Osman Sinav / Origen: Turquía / Año: 2012 / Duración: 137 min. Sinopsis: “Una larga historia” (Uzun Hikâye) es una adaptación cinematográfica de la novela de Mustafa Kutlu; sigue la historia del búlgaro Ali (Kenan İmirzalıoğlu), un inmigrante que, huérfano desde temprana edad, abandonó Bulgaria con su abuelo y se estableció en Estambul en los años 40 siendo un niño. Una vez entrado en la adolescencia, Ali conoce a Münire y se enamora de ella. Debido a que la familia de ella no acepta la relación, Ali y Münire se fugan. Desde entonces, la pareja cambia de lugar de residencia siendo las estaciones de tren un elemento recurrente en sus vidas.

