El pasado domingo 28 de septiembre de 2025, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana coordinó un operativo de desalojo en el Parque Saavedra. Sacaron a los manteros que se instalaban en el Parque Saavedra para vender mercadería sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire. Ellos llegaban al Parque Saavedra los fines de semana y feriados de 8 a 18 horas durante el invierno y hasta las 21 horas en el verano. Se detectaron 30 puestos instalados con gazebos, y otros 90 entre caballetes y mantas.

Este operativo fue ordenado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos y fue supervisado por Gabriel Sanchez Zinny (jefe de Gabinete), Ignacio Baistrocchi (ministro de Espacio Público e Higiene Urbana) y Horacio Giménez (ministro de Seguridad). Participaron 30 inspectores de venta ilegal, 15 de prevención, y agentes de otras áreas con el apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Jorge Macri, jefe de Gobierno Porteño, dijo al respecto: “Sacamos a los manteros de Parque Saavedra y ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo de quienes viven en el barrio, la feria de manualistas sigue funcionando con normalidad. Como ya hicimos en Once, Flores, Retiro, Constitución, Florida, Liniers y en parques como Los Andes, Patricios y Centenario, seguimos recuperando el espacio público. En la ciudad, el orden no se negocia”.

Los sábados, domingos y feriados en el Parque Saavedra funciona la feria de manualistas en la avenida García del Río y Roque Pérez, con 310 puestos que tienen autorización del Gobierno Porteño. Además, en

García del Río al 3300 los jueves y domingos se instala de 8 a 14 horas una Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (Fiab N°4), que ofrece una amplia variedad de productos de calidad a precios accesibles.

Reclamo de los feriantes

Ante la amenaza de un inminente desalojo por parte del Gobierno, crearon un grupo de difusión en WhastApp con el objetivo de informar la situación de los feriantes, alertar ante su expulsión y movilizar la solidaridad de los vecinos de Parque Saavedra. Desde aquel grupo, nos enviaron un video de lo sucedido el domingo 28 de septiembre de 2025 donde reclaman: “No al desalojo, queremos trabajar”.

Publicamos el video en nuestra cuenta de Instagram, y las opiniones se dividieron entre los que están a favor del operativo realizado por el gobierno y los que están en contra. Detallamos a continuación, algunos de los comentarios que realizaron los vecinos.

A favor del operativo

“Feriantes legales SI, feriantes ilegales NO”.

“Me parece muy bien son competencia desleal a los comercios bien instalados”.

“Los feriantes legales pasan por diferentes trámites y exámenes para llegar a tener un espacio limpio y digno».

«Pagan el armado del puesto, deben dejar todo limpio, no consumir alcohol, ni sustancias ilegales. No pueden tener antecedentes penales ni ser deudores alimentarios. Y tienen que estar registrados. Es lo que corresponde, no se pueden vender alimentos que no están autorizados por Anmat”.

“No me gusta la feria en Saavedra. No se puede disfrutar del parque”.

“A todos los defensores les propongo que apadrinen un mantero cada uno. Un feriante ilegal es nada más y nada menos que un mantero”.

En contra del Operativo

“Qué triste. Yo pasé y no encontré los puestos que suelen estar. Me dio miedo ver tanta policía. Los feriantes necesitan trabajar y no le hacen mal a nadie”.

“Es una vergüenza que utilicen tanta fuerza de seguridad para desalojar a gente que se está ganando la vida como puede”.

“Son personas ganándose unos mangos, no los pueden sacar”.

“¿Era necesario llevar un ejército de policías?”.

“¿Por qué no van a perseguir narcos en vez de molestar en un barrio pacífico?”.

“Dejen a la gente en paz, solo quieren trabajar”.

