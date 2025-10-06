El pasado sábado 04 de octubre de 2025, por la noche, apareció un hombre ahorcado en Coghlan. El hecho sucedió poco antes de las 20.30 horas en Superí y Av. Balbín. Bomberos de la Ciudad asistieron al lugar. Sobre un árbol había un hombre suspendido del cuello por intermedio de una cuerda. Personal del SAME constató el deceso. Mediante una escalera extensible, descendieron al hombre. Por el lamentable hecho sucedido, el tránsito estuvo temporalmente cortado en Av. Balbín desde Tamborini hasta Quesada sentido para Monroe. Agrademos al vecino que nos envió la foto que acompaña esta nota.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Ahorcado en Coghlan”