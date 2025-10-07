Torres del Sol es un apart hotel emplazado a orillas del mar.

Está ubicado en Playa entre paseos 131 y 132 en Villa Gesell.

Tiene departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes.

Ofrece los siguientes servicios: Aire acondicionado – Confitería – Desayuno Americano – Ducha escocesa – Garaje cubierto y cerrado – Gimnasio – Hidromasaje – Microondas – Piscina exterior con agua climatizada – Piscina cubierta climatizada – Placita para niños – Quinchos parrilla – Salón de Juegos – Sauna – Seguridad las 24 hs – Solárium – Sommier – TV por Cable – Wi-Fi.

Para más información se pueden contactar por WhatsApp al: 54 9 2254620307.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “A orillas del mar”