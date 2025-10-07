Este martes 07 de octubre de 2025 por la madrugada, había una gran cantidad de humo en Núñez. Salía por los intercisos de la puerta de un PH ubicado en 11 de Septiembre al 3500 (esquina Crisólogo Larralde).

Los Bomberos de la Ciudad, rápidamente se dirigieron al lugar. Allí, tendieron una línea de 38 mm y procedieron a franquear el acceso. El fuego se había desarrollado sobre una cama y otros mobiliarios. Los bomberos pudieron dominar el proceso. Una ambulancia del SAME, trasladó a un hombre al Hospital Pirovano con diagnóstico de quemadura torso y miembros superiores.

