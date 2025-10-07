Bajo el lema “#Sumá tus manos”, por tercer año consecutivo, Benito Roggio ambiental (BRa) adhiere a Octubre Rosa. Esta es una iniciativa global de Concientización sobre el Cáncer de Mama. A diferencia de años anteriores, donde participó desde Cliba, su división de Servicios Urbanos, este año la iniciativa se extiende a todas sus unidades de negocio, incluyendo la de Tratamiento y Valorización de Residuos, Tecsan, y la de Gestión de Residuos Industriales, Envairo.

A lo largo de todo el mes, en este octubre rosa, más de 3.200 colaboradores de BRa (incluyendo barrenderos, recolectores y equipos de tratamiento y disposición final de residuos), utilizarán guantes rosas durante sus tareas diarias, como símbolo de apoyo a la campaña.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, cada año se detectan en Argentina más de 22.000 casos de cáncer de mama. La detección temprana aumenta las posibilidades de cura hasta en un 90%. En el marco del alcance y visibilidad de su impacto en la vía pública, la empresa generará concientización al servicio de una causa presente en la sociedad, reafirmando su compromiso con la salud y la comunidad.

Compromiso

Gabriela Ananía, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Benito Roggio ambiental, dijo: “En Benito Roggio ambiental las personas están en el centro de todo lo que hacemos y nuestro compromiso va mucho más allá de los servicios ambientales que prestamos. Así, elegimos acompañar causas que realmente importan y movilizan a la comunidad, como esta campaña de prevención que todos los años despierta consciencia colectiva. Sabemos que tenemos una enorme exposición en las calles y queremos aprovechar ese contacto con los vecinos para transmitir, desde el lugar que nos toca, un mensaje de cuidado y prevención. Con los guantes rosas y el cintillo en algunas unidades de nuestra flota, nos proponemos mostrar la importancia de los chequeos y controles regulares, que pueden marcar la diferencia”.

La propuesta también busca generar conciencia dentro de la propia organización, reforzando el compromiso de BRa con la salud y seguridad de sus colaboradores. Durante el mes ofrecerá charlas a cargo de especialistas médicos sobre autodiagnóstico, detección temprana y salud femenina.

También, en la “Semana de la Salud”, del 13 al 17 de octubre, brindará capacitaciones sobre bienestar integral. Se abordarán temáticas como nutrición, trastornos del sueño, manejo del estrés y primeros auxilios, fomentando la prevención y el cuidado personal de todo su equipo.

A través de esta iniciativa la compañía convierte su trabajo diario en un potente vehículo de concientización. A su vez, invita a todos sus colaboradores y vecinos a sumar sus manos en apoyo al #OctubreRosa.

Acerca de Benito Roggio Ambiental

Benito Roggio ambiental es la empresa líder en gestión y valorización de residuos, a través de sus 3 divisiones de negocios: Servicios Urbanos; Gestión de Residuos Industriales y Comerciales, y Tratamiento y Valorización de Residuos.

Cliba es la empresa de Servicios Urbanos que contribuye a la gestión a través de la recolección manual y mecanizada de residuos, diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos, barrido manual y mecánico de calles y transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos. Opera en las ciudades de Buenos Aires, Neuquén, Centenario, Santa Fe, San Patricio del Chañar y el Partido de San Isidro.

Tecsan, división tratamiento y valorización, opera en el Complejo Ambiental Norte III, tiene a su cargo las plantas de Tratamiento Mecánico Biológico -TMB-, de generación de energía eléctrica a partir de biogás – Central Buen Ayre -, de compostaje y 3 de tratamiento de líquidos lixiviados. A través de Envairo lleva adelante la Gestión de residuos industriales y comerciales en la Argentina, y con Taym en Uruguay.

