La intersección de Coghlan, donde se juntan Superí, Iberá y la Av. Balbín, nuevamente fue noticia. Enfrente de donde días atrás apareció un hombre ahorcado, en el día de ayer, martes 07 de octubre de 2025, los bomberos realizaron un operativo por un presunto escape de gas. La guardia hizo una inspección de las inmediaciones previo tendido de una línea de 38 mm.
A su vez, personal de Metrogas realizó mediciones en la vía pública. El resultado fue negativo, no había ninguna perdida. Un vecino informó que antes del arribo, un hombre había vaciado una garrafa.
