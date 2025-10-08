Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Bomberos Coghlan Escape de Gas

La intersección de Coghlan

Oct 8, 2025 #Barrio de Coghlan, #Bomberos, #Bomberos de la Ciudad, #Coghlan, #Escape de Gas
La intersección de Coghlan

La intersección de Coghlan, donde se juntan Superí, Iberá y la Av. Balbín, nuevamente fue noticia. Enfrente de donde días atrás apareció un hombre ahorcado, en el día de ayer, martes 07 de octubre de 2025, los bomberos realizaron un operativo por un presunto escape de gas. La guardia hizo una inspección de las inmediaciones previo tendido de una línea de 38 mm.

A su vez, personal de Metrogas realizó mediciones en la vía pública. El resultado fue negativo, no había ninguna perdida. Un vecino informó que antes del arribo, un hombre había vaciado una garrafa.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La intersección de Coghlan”

Entrada relacionada

Humo en Núñez

Octubre Rosa

Ahorcado en Coghlan

Te has perdido

Archivo Bomberos Coghlan Escape de Gas

La intersección de Coghlan

8 octubre, 2025 admin
Archivo Bomberos Núñez

Humo en Núñez

7 octubre, 2025 admin
Archivo Mujer Noticias

Octubre Rosa

7 octubre, 2025 admin
Clasificados Turismo

A orillas del mar

7 octubre, 2025 admin