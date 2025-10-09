La mujer agredida en Villa Pueyrredón, de 61 años, fue atacada en el cruce de las calles Escobar y Zamudio. El hecho ocurrió en un día del mes pasado cuando un hombre la golpeó con una botella, la tiró al piso e intentó robarle el teléfono celular.

Con las imágenes de la fuga del agresor, tomadas por una cámara de seguridad, y la descripción aportada por la víctima, la División Investigaciones Comunales 12 inició la investigación. Con la recopilación de videos de cámaras públicas y privadas y el trabajo de campo de los efectivos, lograron determinar que el detenido frecuentaba un supermercado en Av. De los Constituyentes y Pirán. Por tal motivo, se realizaron tareas de vigilancia.

Un día, cuando los oficiales intentaron reducirlo, el hombre intentó escapar, pero fue detenido en la colectora de la Avenida General Paz. Con la detención se solicitó una pericia a la Policía Científica para determinar si existían compatibilidades antropológicas y antropométricas entre las imágenes captadas del detenido y la información aportada por los efectivos. Tras un exhaustivo y minucioso análisis de las imágenes los peritos establecieron compatibilidades indubitables para determinar la autoría del hecho y su posterior identificación. Con este resultado, se consultó luego con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, y se dispuso la detención del individuo de 33 años.

