Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Ollas Essen

Oct 10, 2025 #Cocina, #Emprendedores, #Emprendimiento, #Essen, #Ollas, #venta
Si necesitás Ollas Essen, comunicate con Paty Coronado (Emprendedora Independiente Essen Nº 375253).

Para más información visitá su Instagram: @educaycocinaconpatty o escribile por WhatsApp al: 11-4146-6498.

