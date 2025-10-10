Los días en que se juegan partidos en River, recibimos infinidad de reclamos de los vecinos de la zona. Una vecina nos mandó la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Estamos hartos de que hagan lo que quieran cuando hay partidos en River. En Artilleros al 2000 llegando a Mendoza, a una cuadra de la comisaría, subieron los contenedores a la vereda y los rompieron. Además, rompieron todos los canteros con sus plantas”.
Otros vecinos que vieron esta foto en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:
- “Ni hablar de la gran cantidad de botellas de fernet, vino y bebidas varias, desparramadas por las calles y veredas”.
- “En Arribeños al 2000 hicieron lo mismo para poder estacionar”.
- “Hacen lo que quieren, a veces los trapitos y a veces los mismos automovilistas. Esto es a 50 metros de la Comisaría 13 y nadie se los impide”.
- “Tiene que llamar a la grúa durante el partido”.
- “Habrá que cambiar algunas leyes/reglamentaciones. Que cada equipo de fútbol se haga cargo de los arreglos que se deben hacer por los destrozos que realizan sus hinchadas y seguidores”.
