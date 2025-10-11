Este 12 de octubre será otro Domingo de Cine Turco en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Este ciclo de cine se desarrolla durante el mes de octubre. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Organizado junto al Instituto Yunus Emre, en el marco de las Jornadas de Cultura Turca, este mes de octubre el Museo Sarmiento presenta 2 películas diferentes cada domingo en los horarios habituales para que el público pueda disfrutar de una interesante variedad de propuestas culturales.

Domingo 12 de octubre

A las 14.00 horas: Mi padre y mi hijo (Babam ve Oğlum). Ficha técnica: Dir: Çagan Irmak / Origen: Turquía / Año: 2005 / Duración: 108 min. Sinopsis: Sadik es un periodista de izquierdas que vive en el Estambul de los años 70, pese a que su padre hubiese querido que estudiara ingeniería agrícola para poder trabajar las tierras que tienen en su pequeño pueblo en la costa del Mar Egeo. Las circunstancias políticas lo obligarán a volver a su pueblo y a enfrentarse a su familia. Pero no irá solo; junto a él viajará su hijo Deniz, quien conocerá a su gran familia.

A las 16:30 horas: Yunus Emre, la voz del amor (Yunus Emre Aşkın Sesi). Ficha técnica: Dir: Kürzat Kizbaz / Origen: Turquía / Año: 2014 / Duración: 100 min. Sinopsis: Huyendo de la invasión mongola, un joven pero muy devoto erudito anatolio del siglo XIII se embarca en una peregrinación en solitario para encontrar el amor divino. La película rinde homenaje a sus perdurables contribuciones a la filosofía y la literatura y a su profundo mensaje universal de paz, tolerancia y amor.

