Hoy se cumple el 63 aniversario del Museo Larreta. Está ubicado en Juramento 2291, en el barrio de Belgrano. Inaugurado el 12 de octubre de 1962, su colección original, formada por Larreta durante sus viajes a Europa, incluye esculturas, pinturas, mobiliario, armas y objetos decorativos de los siglos XV al XVII. El Museo, además de su colección permanente, realiza exposiciones temporarias de carácter cultural, artístico e histórico.

El Museo funciona en la que fuera la residencia del escritor, diplomático y coleccionista Enrique Larreta (1875 – 1961). Es una imponente mansión de estilo neocolonial, rodeada por un extraordinario Jardín Andaluz de 5.000 m² (uno de los más notables de la ciudad). La casona fue adquirida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tras su fallecimiento, con el objetivo de convertirla en un espacio dedicado al arte y la cultura hispánica.

En 2017, fue restaurado y puesto en valor, con obras de restauración y modernización que incluyeron la renovación del guión museológico, la actualización tecnológica de los sistemas de iluminación y climatización, la restauración de pisos originales y la rehabilitación integral del jardín.

El Museo Larreta se puede visitar los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Los martes está cerrado. La entrada al Público General tiene un costo de $10.000 pero para residentes Argentinos y/o Extranjeros (con DNI) su valor es de solo $2.000. Los miércoles, la entrada es gratuita. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años, ex combatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de colegios públicos, tienen disponible la entrada sin cargo.

