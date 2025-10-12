Mi Belgrano

Robo en un departamento de Núñez

Oct 12, 2025 #Delincuentes, #Núñez, #policiales, #Robo
En un día del mes de septiembre de 2025, se produjo un robo en un departamento de Núñez. Alrededor de las 19:45 horas, un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en un departamento del primer piso de un edificio ubicado en Quesada y 3 de febrero. Varios delincuentes maniataron a un hombre de 64 años y le robaron una suma cercana a 30.000 dólares. Agentes de la Policía de la Ciudad asistieron rápidamente al lugar y entrevistaron a la víctima.

Con la descripción de los agresores, la policía desplegó un cordón en toda la manzana y realizaron un operativo que incluyó recorridas a pie, rastrillajes con linternas y patrullajes en móviles y motos. Así, lograron detener a dos hombres y una mujer que estaban a bordo de un Volkswagen Voyage, cuya descripción coincidía con la brindada por la víctima. A estos tres se sumaron otro hombre y otra mujer que fueron vistos cuando intentaban escapar saltando desde una medianera hacia la vía pública.

La vivienda asaltada fue peritada. La investigación busca establecer si los detenidos actuaron en grupo, si tenían algún tipo de apoyo logístico y si habían más personas implicadas en el robo.

