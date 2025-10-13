Operativo del 12 de octubre en los alrededores del Monumental

En el operativo del 12 de octubre de 2025, desplegado para el partido disputado entre River Plate y Sarmiento en los alrededores del estadio Monumental, la Policía de la Ciudad labró 466 actas contravencionales. El operático estuvo coordinado por la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos. También participaron Agentes de Tránsito.

336 actas contravencionales se labraron por intentar ingresar sin entradas a la zona de control. En el tercer anillo, el más amplio y lejano al estadio, se demoraron 49 trapitos y uno de los infractores fue puesto a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte por reincidencia y desobediencia.

A 44 personas que intentaron ingresar al sector de control se les impidió el acceso por estar incluidas en la base de datos del programa Tribuna Segura, por tener derecho de admisión. Los Agentes de Tránsito realizaron controles a micros que llevaron a hinchas. Se remitieron 6 unidades a playa por distintas irregularidades.

Un hombre de 56 años fue puesto a disposición de la Justicia por pesar sobre él un pedido de captura vigente del Juzgado Correccional 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por una causa de robo en grado de tentativa.

